Corigliano-Rossano che vuoi: Gianluca Gallo rappresentante di tutta la Sibaritide

“Oggi è il momento di non fare esperimenti bisogna puntare su un candidato credibile e competente”

Il coordinamento coriglianorossanese de La Calabria che vuoi, partito facente riferimento al consigliere regionale Gianluca Gallo, lancia un appello ai cittadini della Sibaritide in vista delle prossime elezioni regionali. “Fra poco più di un mese i calabresi saranno chiamati ad eleggere il nuovo governo regionale. Dopo la disastrosa esperienza targata Oliverio è necessario cambiare passo. Purtroppo, ancora una volta, ci troviamo di fronte ad un disastro con conseguenze nefaste per l’intero territorio. Sarebbe sin tropo facile fare l’elenco dei fallimenti che hanno contraddistinto il governo uscente: sanità; infrastrutture; occupazione; viabilità e potremmo continuare all’infinito. Oggi, però, è il momento di guardare oltre, di concentrare i nostri sforzi per voltare pagina e provare a risollevare le sorti della nostra Regione.

Il nostro candidato – con il quale da anni condividiamo lo stesso percorso politico e con il quale nell’ormai lontano 2014 abbiamo costituito sotto la sua guida il movimento che ci onoriamo di rappresentare – è forte dell’azione politica messa in campo in seno al Consiglio Regionale. Sin dal suo ingresso il presidente uscente ha compreso che i tempi del “volemose bene” erano finiti. Chiaro, preciso, puntuale ha rappresentato la vera e forse unica opposizione ad un governo regionale inadeguato, impreparato e dannoso per i calabresi. Ha sollecitato l’intero Consiglio con una politica fattiva, intervenendo e accendendo i riflettori sulle questioni più spinose di tutto il territorio. Precariato, tirocinanti, agricoltura, riforma del welfare alcune delle ultime battaglie sostenute in Consiglio Regionale dai banchi dell’opposizione.

CERTI CHE GALLO SAPRA’ GUIDARE L’AZIONE POLITICA SUI TERRITORI

Particolare attenzione ha concentrato sulla Sibaritide, sua terra di appartenenza. Oggi è il momento di non fare esperimenti bisogna puntare su un candidato credibile e competente. Le “vetrine” fine a se stesse non servono alla nostra Regione. Con Gianluca Gallo possiamo lavorare alla ricostruzione di un centro destra nuovo e vincente anche nella nostra città. Ecco perché guardiamo con favore alla decisione di Riscatto Popolare, annunciata qualche giorno fa, di appoggiare Gallo alla Regione. In sinergia potremo ottenere risultati importanti non solo in ottica elettorale ma anche quale laboratorio politico nella nostra città.

In questo siamo certi che Giancluca Gallo – al quale auguriamo per come già annunciato dai vertici del Centro destra di ricoprire un ruolo determinante nel futuro governo regionale – saprà guidare e coadiuvare l’azione politica sui territori ed essere punto di riferimento nella Istituzione sovra comunale per creare quella filiera sempre mancata a questo territorio. “La politica è un impegno di umanità, non può prescindere dalla conoscenza empatica dei volti dell’uomo e di ogni uomo, perché dietro ogni volto c’è una storia, una dignità che mai deve essere raggirata … L’uomo concreto al centro di ogni azione politica è ciò che rende nobile l’arte del fare politica e nobilita l’anima del politico. Con queste parole di Giorgio La Pira auguriamo con coerenza a Gianluca Gallo il miglior risultato per il bene della nostra Regione.

