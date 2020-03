Corigliano Rossano, Fiera campionaria rimandata a maggio

La manifestazione si sarebbe dovuta tenere dal 28 marzo al 5 aprile

Emergenza Coronavirus, in ottemperanza al decreto Ministeriale emanato in data 04 marzo, l’organizzazione della Fiera Campionaria del Mezzogiorno, guidata dal Presidente Massimo Mauro – sempre pronta a preservare la sicurezza della comunità – in seguito ad un’attenta valutazione ha tempestivamente deciso di spostare le date della manifestazione. Prevista dal 28 marzo al 5 aprile, verrà rimandata ai giorni che vanno dall’01 al 10 maggio, data ritenuta anche più propizia per il successo dell’evento.

La misura si è resa necessaria data l’emergenza sanitaria contingente; nonché per la necessità di preservare la serenità e la salute di espositori, visitatori, collaboratori e della comunità tutta. La Fiera Campionaria del Mezzogiorno si svolgerà all’interno del Piazzale del Centro Commerciale “I Portali” di Corigliano. Sarà ad ingresso gratuito per i visitatori.

