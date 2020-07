Corigliano Rossano, firmato il contratto per i lavori di miglioramento della ex SP 195 di Insiti

Obiettivo degli interventi migliorare la percorribilità tra la SS 106 bis e la vecchia SS 106

E’ stato firmato il contratto con la ditta aggiudicataria per la progettazione dei lavori di miglioramento della ex strada provinciale 195 di località Insiti a Corigliano Rossano. È quanto fa sapere l’assessore all’uso e assetto del territorio Tatiana Novello sottolineando che si è giunti alla sottoscrizione nel rispetto delle fasi della procedura di affidamento (non prima di 35 giorni dalla aggiudicazione). La precedente fase della aggiudicazione ha rispettato la tempistica essendo stato necessario attivare la procedura di verifica di anomalie delle offerte da parte del Rup ed attendere gli esiti di verifica della congruità. Migliorare la percorribilità tra la SS 106 bis e la vecchia SS 106 e decongestionare il traffico tra i due territori di Corigliano e Rossano è l’obiettivo degli interventi.

