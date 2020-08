Corigliano Rossano: enorme successo per il torneo di Basket su Viale Mediterraneo

È terminata la seconda edizione del Torneo 3×3 Città di Corigliano-Rossano svoltosi sul lungomare di Rossano nei giorni 12-13-14 Agosto. Nella categoria Under 16 la vittoria è andata ai ragazzi del Basket Forever (Jacopo Longo- Michele Troiano- Angelo Palumbo) che in finale vincono nettamente contro Cagnacci col punteggio di 19-6. Terzo posto per i Rozzi Basket che battono Orlango Tragic (Guido Carli- Lillo Bruno- Giuseppe Brunetto – Antonio Donato) per 9-4.

Nella categoria Senior si riconferma campione Dario Cefarelli (classe ’93 ex Juve Caserta Serie A) che con la sua squadra Dadone&Co. (Dario e Fabrizio Cefarelli- Cesare Guida) batte in finale la fortissima Black Mamba (Antonio Caputo- Antonio Di Salvo- Andrea Federici) col risultato finale di 16-11. Terzo posto per Rap e Sozizz (Andrea de Simone- Bruno Ruscio- Enrico Roberto- Gaetano Candiano) che batte Big Baller Brazzers, dopo il tempo supplementare, col punteggio 11-10. Gara di tiro vinta da Andrea Federici.

La manifestazione, giunta alla seconda edizione, ha visto la partecipazione di ben 16 squadre provenienti da tutta Italia e grazie al patrocinio del Comune di Corigliano-Rossano e della Pro Loco Rossano, è stata inserita ormai nel cartellone dell’estate Co.-Ro. “Un ringraziamento va all’Amministrazione Comunale, in particolare al Sindaco Ing. Flavio Stasi, agli assessori Caudullo e Palermo e un ringraziamento al Presidente della Pro Loco Rossano Federico Smurra.

Un grazie – continua il Dirigente Scazziota- anche a tutti gli sponsor, al Presidente dell’ASD Rossano Pallacanestro Pan di Campagna Antonello De Simone e a tutti coloro che hanno contribuito alla ottima riuscita della manifestazione, con l’augurio e la speranza di migliorarlo per le edizioni successive”. Un plauso ai due organizzatori Mattia De Martino e Fabio Scazziota. Rossano Pallacanestro Pan di Campagna rimanda a metà Settembre la ripresa degli allenamenti per la stagione 2020/2021.

