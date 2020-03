Corigliano Rossano, donata una nuova postazione di rianimazione

Emergenza Coronavirus, solidarietà e responsabilità sociale della rete imprenditoriale e produttiva, l’Organizzazione Produttori OP Agricor dona una nuova postazione di rianimazione per l’unità operativa della Terapia Intensiva dello Spoke Corigliano – Rossano.

È quanto fa sapere il presidente Natalino Gallo informando che il CDA della cooperativa, riunitosi nei giorni scorsi in video conferenza, ha deliberato la donazione in favore dell’unità operativa di rianimazione del plesso ospedaliero del Giannettasio.

«L’obiettivo – sottolineano i produttori Agricor – è quello di contribuire, soprattutto in questa fase emergenziale, a ridurre le carenze purtroppo strutturali dei presidi ospedalieri locali ed a sostenere in concreto gli sforzi preziosi che tutto il personale medico e sanitario sta dimostrando e mettendo in campo, nonostante la drammatica fotografia della sanità territoriale e regionale per fronteggiare la diffusione del contagio e garantire assistenza alle popolazioni. L’acquisto degli strumenti che compongono la postazione (un ventilatore top di gamma, un monitor multi-parametrico ed un letto per terapia intensiva terapeutico) è stato concordato con il responsabile del reparto, il dottor Giuseppe Angelo Vulcano».

La nuova postazione di rianimazione sarà acquistata direttamente dalla Cooperativa (che conta 80 soci) e sarà consegnata al reparto.

