Corigliano-Rossano, da domani riaprono (a piccole dosi) profumerie, cartolerie, librerie e negozi di articoli elettrici

Il sindaco Stasi ha firmato l’ordinanza anche per le attività che vendono strumenti tecnologici, per i centri ottici e le lavanderie, ma solo su appuntamento. Spazi aperti per i disabili.

Inizia una timida fase di ripartenza? Forse. A Corigliano-Rossano il sindaco Flavio Stasi ha da poco firmato un’ordinanza che consente ad alcune attività, chiuse dall’8 marzo scorso di riprendere, seppur a piccoli passi, la propria attività. Ovviamente nulla di più che non sia contemplato nel DPCM del 10 aprile scorso.

Ecco, allora, cosa riapre e come.

Librerie, cartolerie ed esercizi di vendita di vestiario per bambini: dalle 8 alle 13 ma solo nei giorni di martedì e giovedì;

Profumerie e vendita prodotti per l’igiene personale: tutti i giorni da lunedì a sabato dalle ore 8 alle 13 e dalle 16 alle 18.30;

Commercio al dettaglio di computer, periferiche, attrezzature per telecomunicazioni, elettronica audio/video ed elettrodomestici: consentita solo la vendita a domicilio o su appuntamento presso l’esercizio di vendita ma a saracinesche chiuse e su appuntamento;

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici: è consentita solo la vendita a domicilio e per i prodotti per animali solo se strettamente necessari;

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia: consentita la vendita a domicilio o su appuntamento presso l’esercizio di vendita (saracinesche chiuse);

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione: alle 8 alle 13 ma solo nei giorni di martedì e giovedì;

Attività di lavanderia e pulitura di articoli tessili: consentita la vendita a domicilio o su appuntamento presso l’esercizio di vendita (saracinesche chiuse).

I titolari degli esercizi dovranno garantire idonei dispositivi di igiene personale per i dipendenti e per i clienti. È fatto obbligo, inoltre, utilizzare mascherine e guanti (soprattutto se si utilizzano distributori automatici).

C’è anche un’altra novità prevista all’interno dell’ordinanza sindacale 59 di oggi (13 aprile) ed è rivolta ai cittadini diversamente abili. Il Comune, infatti, ha individuato due spazi aperti, il parco “Fabiana Luzzi” a Corigliano e la villa comunale “De Falco” a Rossano, per l’utilizzo degli spazi aperti per particolari necessità, da concordare con gli uffici dei servizi sociali.

