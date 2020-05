Corigliano-Rossano, domani manca l’acqua. Disservizi sulla condotta

I disagi potrebbero interessare la zona urbana di Rossano scalo: manutenzione sulla rete idrica di via Sicilia

Lavori sulla rete idrica in Via Sicilia, domani, martedì 5 maggio mancherà l’acqua a partire dalle ore 8 fino ad ultimazione lavori. Le aree interessate saranno: Tornice, Chiubica, Pilusa, Via Margherita e Via nazionale.

È quanto fanno sapere gli uffici comunali informando che l’interruzione è strettamente legata ad interventi di riparazione.

L’Amministrazione Comunale si scusa per eventuali disagi subiti dalla cittadinanza.

