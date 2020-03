Corigliano-Rossano domani: «Giù le mani dal pronto soccorso del Compagna»

La presa di posizione del movimento in forza alla maggioranza di Stasi dopo la parziale chiusura del PS

«La parziale chiusura del pronto soccorso dell’ospedale “Guido Compagna” di Corigliano-Rossano è assolutamente inaccettabile, specie in piena emergenza coronavirus». Ad affermarlo, in una nota stampa, è il movimento Corigliano-Rossano, forza politica integrante alla maggioranza consiliare che sostiene il sindaco Flavio Stasi, preoccupata delle condizioni in cui versa la parte più vulnerabile del presidio, rappresentata, appunto dal reparto di primo intervento.

«Il pronto soccorso – scrivono da Corigliano Rossano Domani – rappresenta un’unità indispensabile per il nosocomio coriglianese e non può certo svolgere un’attività “part-time” dalle 8 alle 20. Piuttosto l’Asp si attivi immediatamente per l’apertura H24 del pre triage, onde evitare il ripetersi accidentale di situazioni di contagio dei locali ospedalieri come già più volte è successo in questi giorni, ed evitare in tal modo di dover paralizzare le attività mediche e di soccorso ai cittadini. Comprendiamo poi – aggiungono – ma solo ed esclusivamente per la situazione contingente legata all’emergenza Covid-19, la sospensione momentanea dei ricoveri nei reparti di Chirurgia e Neurologia. Siamo in prima linea nella difesa del nosocomio “Compagna” e mai permetteremo un ulteriore depauperamento dei nostri presidi ospedalieri. Ci rivolgeremo direttamente all’ASP di Cosenza e lo faremo formalmente nelle prossime ore. Che l’emergenza non sia la foglia di fico di decisioni maldestre e pericolose per l’incolumità e la tranquillità – concludono – indispensabile ora più che mai, dei cittadini di Corigliano-Rossano».

