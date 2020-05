Corigliano Rossano, confermato il divieto di traffico veicolare sul lungomare

In occasione della Festa della Mamma fiorai aperti

In occasione della celebrazione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio, a Corigliano Rossano sarà consentito il commercio al dettaglio di prodotti florovivaistici secondo gli orari consentiti nei giorni feriali. È quanto chiarito nella comunicazione del Sindaco Flavio Stasi nella quale si precisa anche che l’iniziativa è finalizzata a favorire la ripresa del settore commerciale messo a dura prova dai mesi di serrata. Si ricorda che la domenica ed i giorni festivi sono consentite, secondo le modalità finora osservate, le attività di somministrazione o vendita di alimenti e bevande tradizionalmente aperte. Circolazione veicolare e misure di sicurezza per l’attività motoria. Col fine di evitare ogni possibilità di assembramento nelle principali località marine, permane il divieto di traffico veicolare sui lungomare.

Si rammenta, infine, che sono assolutamente vietati gli assembramenti anche all’aperto. La circolazione è consentita esclusivamente per le ragioni specificate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020. È obbligatorio indossare i dispositivi di protezione. La distanza interpersonale minima obbligatoria per svolgere attività motoria o attività sportiva individuale è di 2 metri. In questa fase è vietato l’utilizzo delle aree gioco per bambini, che saranno quindi inibite. Si raccomanda la massima attenzione rispetto alle misure obbligatorie di sicurezza, per tutelare la propria salute e quella degli altri.

