Corigliano Rossano, la disinfestazione partirà nella notte di lunedì 31

Interesserà tutto il territorio comunale fino al 4 settembre

Gli uffici comunali di Corigliano Rossano fanno sapere che nella notte di lunedì 31 agosto partirà la terza fase del programma di disinfestazione che interesserà tutto il territorio comunale. Le operazioni si concluderanno venerdì 4 settembre. Dalle ore 23 in poi, si raccomanda di tenere le finestre chiuse, di non sostare lungo le strade e le piazze durante lo svolgimento del servizio, di non lasciare panni ed indumenti stesi e di custodire all’interno delle abitazioni gli animali domestici.

IL CALENDARIO. – Lunedì 31 agosto saranno interessate le zone di Pirro Malena, Toscano Ioele, Vallato, S. Irene, Centrale Enel, Momena, S. Angelo, Galderati, Torre Pinta, Parco dei Principi, Seggio, Casello Mascaro, Zolfara, Fossa, Faro, Pantano Martucci, Centro Storico Rossano, Celadi, Colagnati, S.Maria delle Grazie e aree montane.

Martedì 1 settembre saranno toccate le aree di Thurio, Ministalla, Ricota Grande, Salice, Foggia, Torricella inferiore e superiore, Giannone, Schiavonea, Fabrizio grande e Fabrizio piccolo.

Mercoledì 2 settembre le aree che saranno raggiunte dalla disinfestazione sono le contrade Toscano, Amica, Lacuna, Oliveto Longo e Rossano Scalo (Frasso e Donnanna).

Giovedì 3 settembre i mezzi per la disinfestazione raggiungeranno le contrade Petraro, Piragineti, Baraccone, Simonetta, Piana caruso, nel centro storico e allo scalo di Corigliano.

Venerdì 4 settembre la seconda fase di disinfestazione si concluderà ad Apollinara, Mandria del forno, S.Nico, Cantinella, Mezzofato, Bricarossa, Torre Voluta, Villaggio Frasso, Muzzari.

