Corigliano-Rossano: dipendenti Siarc sul piede di guerra. Giovedì 19 giornata di sciopero

Gli operatori della mensa dello spoke di Corigliano-Rossano avanzano pretese su due mensilità non retribuite. Chiesto intervento del commissario Asp

Il salario di ottobre non pagato e con esso anche la 14esima mensilità del 2019. È quanto lamentano i dipendenti della Siarc Spa, società che gestisce il servizio mensa ospedaliero nell’ospedale spoke di Corigliano-Rossano, che per il prossimo giovedì 19 novembre annunciano una giornata di sciopero.

A sollevare la vertenza dei lavoratori è il segretario generale di Fisascat-Cisl, Angelo Scarcello.

«Da più mesi – scrive Scarcello – si verifica un sistematico ritardo nel pagamento degli stipendi, ritardo deleterio per chi quotidianamente compie con professionalità e impegno il proprio lavoro e anche per le esigenze del vivere quotidiano delle famiglie di questi lavoratori, tenendo conto che la gran parte dei dipendenti non hanno altro reddito ragion per cui i ritardi nel pagamento degli stipendi determinano conseguenze immaginabili per il loro sostentamento e quello delle proprie famiglie».

Questi lavoratori, ricordiamo, ad oggi avanzano la mensilità di ottobre 2020 e la 14° mensilità e «nonostante le nostre ripetute sollecitazione non abbiamo avuto nessuna risposta sul pagamento né dello stipendio né della 14° mensilità».

«La Società – prosegue il sindacalista – giustifica i ritardi dei pagamenti degli stipendi con il ritardo nel pagamento delle fatture dovute alla Società da parte del Asp di Cosenza. È chiaro che in un’ottica di sopravvivenza il problema dei ritardi dei pagamenti assume una forma prioritaria, visto che tale questione pone seri problemi economici ai lavoratori e alle loro famiglie. L’impegno profuso da questi lavoratori, che nonostante tale situazione continuano a lavorare prestando il loro servizio con professionalità e con grande senso di sacrificio e abnegazione è davvero ammirevole, ma sicuramente questa situazione non potrà essere ancora tollerata».

Per tale motivo la Fisascat-Cisl ha proclamato per il prossimo giovedì 19 novembre una giornata di sciopero che si terrà davanti l’Ospedale di Rossano da inizio turno a fine turno. Nel frattempo, il sindaco chiede all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (in qualità di ente appaltante) di «convocare un incontro da tenersi congiuntamente tra le parti, e di intervenire in merito a questa problematica affinché non si verificano più ritardi nei pagamenti degli stipendi che devono essere retribuiti nei termini previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria».

