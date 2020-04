A Corigliano Rossano diffusi sui social i nomi dei cittadini positivi. Stasi: vergognosa violazione

Sporta formale denuncia contro ignoti rispetto alla diffusione illegittima ed illegale

Non è bastato quello che era accaduto a Crotone qualche settimana fa, il fatto si è verificato anche a Corigliano-Rossano: tra i social, infatti, da qualche ora ha iniziato a girare l’elenco dei pazienti positivi al Covid-19, dei loro familiari e delle persone messe in quarantena perché provenienti dalle ex zone rosse del nord o per effetto dell’inottemperanza ai diversi decreti ed ordinanze sulle norme di contenimento.

Una vergogna inaudita, contro cui il sindaco Flavio Stasi ha sporto formale denuncia contro ignoti. “La difesa della dignità della persone e dei cittadini, insieme all’immagine stessa della nostra comunità rappresentano principi, doveri e obiettivi di rango pari a quelli della necessità di prevenzione, di tutela della salute e della sicurezza pubblica. A nessuno di questi obblighi etici prim’ancora che giuridici è consentito sottrarsi per nessun motivo ed in nessuna circostanza, tanto più in un momento delicato di grave emergenza sanitaria nazionale che impone a tutti, ciascuno nel proprio ruolo, un senso di responsabilità ancora maggiore.

Tutto ciò non è affatto tollerabile. Siamo – aggiunge il Sindaco – di fronte ad una gravissima e vergognosa violazione che calpesta i diritti delle persone e di tutta la Città. Ho quindi chiesto alla Autorità Giudiziaria di non lesinare alcuno sforzo nell’individuare con urgenza i responsabili di questa inciviltà che – conclude Stasi – l’Amministrazione Comunale condanna senza se e senza e sulla quale siamo certi si andrà fino in fondo”.

