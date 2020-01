A Corigliano Rossano deferito proprietario di un frantoio

L’accusa è di smaltimento illecito di rifiuti

Il titolare di un frantoio oleario a Corigliano Rossano è stato deferito all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri Forestale della locale Stazione. Il reato contestato è quello di violazione alla normativa ambientale. Durante un controllo del frantoio i militari hanno accertato che lo scarico delle acque reflue industriali e sostanze solide della stessa natura, prodotte dal processo di lavorazione dell’impianto, erano convogliate attraverso un bypass per essere scaricate abusivamente nel vicino torrente Colognati.

Inoltre si è appurato che, senza alcuna autorizzazione e attività di gestione, un ingente quantitativo di acque di vegetazione, di lavaggio e sansa solida e liquida, al di fuori della pratica agronomica prevista, venivano trasportate e scaricate all’interno di un invaso appositamente realizzato su suolo nudo nel Comune di Paludi (CS). Si è pertanto deferito il proprietario del frantoio per trasporto, stoccaggio e smaltimento illecito di rifiuti. Sono state inoltre poste sotto sequestro le condotte in pvc realizzate, un pozzetto, lo scarico finale, il terreno in cui insistono i riversamenti dei rifiuti solidi e liquidi e l’invaso realizzato.

