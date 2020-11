Corigliano Rossano: Siamo Culture, il Ponte tra Oriente e Occidente entra nel vivo

L’Assessore Donatella Novellis dichiara: «Trasformiamo assieme la nostra Città in un laboratorio culturale di coesione sociale»

Corigliano Rossano – «Il progetto Corigliano Rossano: Siamo Culture – Ponte tra Oriente e Occidente va avanti. L’obiettivo è porre la città di Corigliano Rossano come luogo rappresentativo e rilevante per la cultura regionale, ma anche nel contesto nazionale e internazionale».

Ad affermarlo è l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà di Corigliano Rossano Donatella Novellis che sottolinea la necessità di utilizzare questo tempo per raccogliere tutte le istanze che verranno non solo dal mondo culturale, ma anche da tutti i cittadini che vorranno essere parte attiva nel processo di realizzazione di un grande progetto.

A tal fine è necessario, però, che il progetto sia condiviso ed ecco perché si invitano tutte le associazioni, i gruppi ed i cittadini a partecipare compilando il questionario presente sul sito www.siamoculture.it nella sezione Questionario.

Tramite questo progetto Corigliano Rossano punta, dunque, a diventare un grande laboratorio culturale di coesione sociale. Un progetto con il quale si stanno ponendo le basi per la realizzazione di un piano operativo culturale in grado di equilibrare l’esigenza di dare corpo ad una visione culturale e sociale condivisa e partecipata in grado di valorizzare la città culturale e aprire un ampio terreno di confronto

