Corigliano Rossano: Covid-19, supporto linguistico per immigrati

Emergenza Covid-19 (Coronavirus), garantire un ottimale supporto linguistico-comunicativo rispetto alle informazioni, alle disposizioni e alle notizie più importanti che un momento così delicato richiede di conoscere, significa promuovere inclusione per tutti, compresa la comunità di immigrati e stranieri che da anni vive e lavora nel nostro territorio.

È quanto dichiara l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis informando insieme al Sindaco Flavio Stasi che l’impegno in questa direzione continua ad essere costante.

Dalla modalità di conferimento dei rifiuti se ci si trovi in condizioni di quarantena obbligatoria o meno, alla possibilità di contribuire con una donazione all’acquisto di strumenti e presìdi di sicurezza per affrontare l’emergenza. Sono, queste, solo alcune delle informazioni contenute nelle locandine grafiche tradotte in diverse lingue, proprio per agevolare i cittadini di diversa nazionalità all’accesso delle informazioni. L’iniziativa rientra tra quelle portate avanti dall’equipe di professionisti dei due PON Inclusione.

Vogliamo manifestare – dichiara la Novellis – il supporto a quanti si ritrovano oggi a vivere contemporaneamente due diverse criticità, così come registrato dal lavoro portato avanti dall’equipe multidisciplinare del Pon inclusione. La prima, quella di dover fronteggiare questa emergenza in una nazione straniera dove spesso i limiti linguistici e di integrazione culturale e sociale fanno sì che reperire le giuste informazioni diventi ancora più complicato. Sono comprensibili la loro paura di non comprendere appieno le criticità del momento ed il loro timore di sottovalutare o sopravvalutare l’emergenza in atto. La seconda e forse più dolorosa criticità è la lontananza dai loro paesi di origine, la preoccupazione di sapere cosa accade nei loro luoghi del cuore e l’impossibilità di essere vicini ai loro cari. In tal senso – prosegue – ci stringiamo a loro tutti nella speranza che i loro paesi di origine riescano, come l’Italia, a superare presto questo difficile momento e che al loro rientro possano riabbracciare i propri cari.

Oggi il tessuto socio-culturale di Corigliano-Rossano è forte e coeso in questa lotta. Insieme a tutti loro che ne sono parte integrante. L’occasione ci è utile per ringraziarli per la tenacia che anche loro stanno dimostrando in questo momento così difficile, per la loro correttezza nell’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sanitaria e di circolazione.

Commenta

commenti