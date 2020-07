Corigliano Rossano, bonificati 35 km di costa

Continuano interventi su fossi di scolo e spiagge

I 35 chilometri di costa di Corigliano Rossano continuano ad essere oggetto di interventi di manutenzione e pulizia. È quanto fa sapere l’ufficio ambiente informando che attraverso l’utilizzo di mezzi meccanici si è provveduto a ripulire i fossi di scolo ed i torrenti, compreso il ripristino dello sbocco a mare degli stessi. Dal tratto Zolfara – Fossa, a contrada Seggio, passando dai 6 sbocchi nella zona Torre Pinta, fino a quelli che si intersecano con viale S.Angelo, fino all’altezza del ponte in prossimità del depuratore e continuando, nelle contrade Momena, S.Irene, Pirro Malena, alla zona Porto, concludendo in contrada Salice. Sono in totale 33 i fossi di scolo interessati dagli interventi. Sulle spiagge libere è stata avviata in contemporanea la raccolta manuale con operatori, di tutti i rifiuti depositati dalle mareggiate (sfalci, rifiuti ingombranti) anche con l’ausilio decespugliatori ed il loro avvio a smaltimento e/o recupero.

