Corigliano Rossano: in corso la demolizione del lido confiscato alla criminalità organizzata – FOTO

In corso, presso il Lungomare di Schiavonea a Corigliano Rossano, l’intervento di demolizione del lido confiscato alla criminalità organizzata ex Arca di Noè. Come fa sapere il Comune, attraverso un comunicato stampa, l’area sarà qualificata e bonificata. Presenti le autorità cittadine: il sindaco Flavio Stasi, l’assessore Tatiana Novello, tutte le rappresentanze delle forze del’ordine, tra cui il dirigente del Commissariato di Rossano dottor Pignataro e gli ufficiali della Capitaneria di Porto di Corigliano.

