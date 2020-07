Corigliano Rossano sul Corriere della Sera

L’iniziativa del singolo cittadino o del semplice turista può contribuire a rafforzare il percorso di promozione del territorio

Importante eco turistica avuta dalla città di Corigliano Rossano grazie alla pubblicazione di alcune immagini del tramonto sullo specchio d’acqua della città sui social del Corriere della Sera. A esprimere soddisfazione è l’assessore alla Città Europea Tiziano Caudullo che sottolinea come anche l’iniziativa del singolo cittadino o del semplice turista, possa contribuire a rafforzare il percorso di promozione del territorio, sul quale l’Amministrazione Comunale continua ad investire impegno. Rientra in quest’ottica anche l’incontro che l’assessore, accompagnato dal presidente della Proloco Federico Smurra, ha tenuto con gli ospiti dell’Itaca Nausica, più di 500 persone, per dare loro il benvenuto in città ed illustrare appuntamenti ed itinerari da scoprire. Il Cammino delle Meraviglie. Ha fatto registrare il boom di partecipanti la tappa promossa dalla Pro Loco di Corigliano nel Coriglianeto. Erano circa 60 le persone che vi hanno partecipato.

Continuano gli appuntamenti di Estate in Co.Ro. Oggi, lunedì 27, nell’ambito della rassegna LunedìCinema al Quadrato Compagna sarà proiettato il film Il Sindaco di Rione Sanità. L’appuntamento promosso con l’associazione La Settima Arte è alle ore 21. Domani, martedì 28, per Teatro Sotto le Stelle salirà sul palco di Piazza Steri, la compagnia teatrale I Tinti per portare in scena la commedia L’Agenzia Matrimoniale. Mercoledì 29 Gli Amici dell’Arte proporranno nel chiostro di San Bernardino Il rapimento di Alessandro De Rosis. Truck Food Fest, è questo il titolo della due giorni promossa dalla Pro Loco Rossano la Bizantina per giovedì 30 su via Egeo. Dalle ore 19. Venerdì 31 luglio, promossa dalla Pro Loco di Corigliano Calabro e dall’associazione San Mauro si terrà, dalle ore 19,30, in Piazza Madonna di Fatima la Sagra dei cullurielli.

