Corigliano Rossano: Coronavirus, summit in corso alla Protezione Civile

Emergenza Coronavirus è in corso un incontro alla Protezione Civile tra il Sindaco Flavio Stasi, il dipartimento prevenzione dell’Asp e i vertici delle forze dell’ordine per fare il punto sulle misure attuative territoriali del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – Io resto a casa/Contrasto al coronavirus, con le misure restrittive in vigore da oggi (Martedì 10) su tutto il territorio nazionale.

