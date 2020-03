E’ in corso alla Protezione Civile la riunione operativa promossa dal Sindaco Flavio Stasi, alla presenza del Segretario Generale Paolo Lo Moro con i dirigenti e responsabili dei servizi comunali interessati per coordinare la gestione dell’emergenza Coronavirus e le azioni da intraprendere e mettere in atto già a partire da domani mattina lunedì 9 marzo, in tema di prevenzione e sicurezza degli edifici comunali.

