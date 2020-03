Corigliano Rossano, fra i positivi al Coronavirus c’è un medico di base

Le necessarie verifiche dei contatti intercorsi con l’operatore medico potrebbero far lievitare le quarantena in città, già a quota 170 persone

C’è un medico di base fra i 10 casi positivi al Coronavirus accertati nella città di Corigliano Rossano. Gli ultimi due contagi – attualmente ricoverati nell’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza – sono stati comunicati dal primo cittadino Flavio Stasi nella serata di ieri. La circostanza per cui a essere risultato positivo è un medico generalista potrebbe evidentemente – all’atto della ricostruzione dei contatti – far lievitare le già 170 quarantene imposte in città. Per di più, si è in attesa dell’esito di 8 tamponi di altrettanti concittadini con sospetti sintomi da Covid-19.

Fonte: Corriere della Calabria

