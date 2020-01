Corigliano Rossano, continua il massacro: ennesimo cane avvelenato

Ennesimo crimine ai danni di un cane a Corigliano Rossano. L’esemplare, da quello che si è saputo aveva appena trovato stallo grazie all’attenta cura delle associazioni del territorio, è stato barbaramente avvelenato nell’area urbana di Corigliano. La situazione, aggiungendo l’emergenza randagi e il genocidio perenne sulla strada statale 106, si aggrava sempre di più. In attesa di una presa di coscienza e di un cambio radicale nelle politiche nei confronti degli animali – soprattutto per la loro difesa – si continuerà in questa battaglia di informazione ed educazione anche se cruda e, a tratti, dolorosa.

