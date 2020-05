Corigliano Rossano: il Consiglio Comunale torna venerdì 22

Il Consiglio Comunale è stato aggiornato a venerdì 22 maggio. Orario e luogo saranno stabiliti nella riunione dei capigruppo che si terrà nella settimana entrante.

È quanto fa sapere la Presidente del Consiglio Comunale Marinella Grillo informando che l’assise riunitasi ieri (venerdì 15) ha approvato 4 punti all’ordine del giorno, tra gli altri quelli relativi al prelievo del fondo di riserva e alla ratifica della variazione di bilancio.

La Presidente coglie l’occasione per sottolineare che nelle settimane precedenti alla data del Consiglio è stata fatta una simulazione della video-conferenza con supporto informatico nella sala delle adunanze consiliari al fine di evitare problemi tecnici. Comprensibili i disagi verificatisi, che saranno sicuramente risolti dai tecnici della piattaforma prontamente contattati per la risoluzione ed eliminazione definitiva degli stessi.

Per quanto riguarda il punto relativo all’istituzione della Commissione straordinaria per la formazione dello Statuto comunale – aggiunge la Grillo – si è convenuto di riportare in riunione dei capigruppo temi e riflessioni emerse nel corso dell’assise per individuare percorsi e decisioni comuni.

La Grillo coglie l’occasione per ribadire che le modalità di svolgimento del consiglio comunale in remoto, in ossequio alle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, dell’INAIL e sulla base del modello indicato dall’ANCI, sono state ampiamente condivise con gli amministratori. Vi era e vi è la possibilità di partecipare in aula, ma sempre in video-conferenza.

