Corigliano Rossano: i consiglieri comunali omaggiano i defunti

In vista della prossima riapertura dei cimiteri, una delegazione di consiglieri comunali si è recata nella giornata di domenica 3 maggio nelle due aree cimiteriali cittadine per rendere omaggio, con una corona di fiori a tutti i defunti, in rappresentanza dell’intera comunità.

Si è trattato – sottolineano i consiglieri comunali – di un gesto simbolico di vicinanza, affetto e di umana comprensione soprattutto verso tutte le persone, in particolare quanti hanno perso dei familiari, che in questi mesi di grave emergenza non si sono potute recare e che non possono ancora recarsi sulla tomba dei propri cari nel rispetto delle prescrizioni finalizzate a limitare la diffusione del contagio da Covid-19.

