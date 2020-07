Corigliano Rossano, la Commissione Statuto incontra tutti gli ex sindaci di Corigliano e Rossano

La Commissione Statuto si riunirà venerdì 10 luglio

Venerdì 10 luglio 2020 alle ore 18 si riunisce la Commissione Consiliare Statuto di Corigliano Rossano, presieduta dall’avv. Maria Salimbeni, nella sala delle adunanze consiliari, sita in via Municipio, area Corigliano. Nella circostanza la Commissione incontrerà tutti gli ex sindaci dei comuni di Corigliano Calabro e Rossano.

Commenta

commenti