Corigliano-Rossano: Commissione Statuto, nuova seduta convocata il 12 novembre

Il Presidente Maria Salimbeni: «Arrivano in aula l’indice e lo schema di lavoro»

Procedono spediti i lavori della Commissione Statuto, presieduta da Maria Salimbeni, e giovedì 12 novembre alle ore 19 attraverso piattaforma di videoconferenza saranno presentati all’attenzione dei consiglieri comunali membri due documenti molto importanti, che di fatto daranno il via al lavoro di creazione vera e propria dello statuto comunale: l’indice e il piano di lavoro per la redazione dei singoli articoli. La seduta sarà aperta al pubblico attraverso un link che sarà pubblicato sui canali dell’ente e che permetterà di seguire in diretta i lavori della Commissione.

Entra dunque nel vivo la fase attuativa, seppur fra mille difficoltà legate al delicato momento storico e ai disagi con cui tocca fare i conti, che vedrà la Commissione cimentarsi con la redazione degli articoli su cui la normativa lascia autonomia. Nel frattempo prosegue la campagna di ascolto e di coinvolgimento sociale, che ha già dato molti spunti utili all’ideazione delle norme statutarie.

«E’ il momento di fare sintesi di quanto raccolto in questi mesi – ha commentato il Presidente Maria Salimbeni – e di portare su carta quella che è la vision di città futura che abbiamo in mente e che abbiamo modellato anche grazie ai tantissimi contributi pervenutici tramite i diversi canali istituzionali attivati, le audizioni, la convegnistica. Un patrimonio di idee che sarà nostro compito condensare ed incastonare nell’ossatura dello Statuto di Corigliano-Rossano e che amplieremo, nonostante le mille difficoltà, attraverso la campagna mediatica con le scuole che sta supportando la Vice Presidente Isabella Monaco».

