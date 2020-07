Corigliano-Rossano è una città solidale. Soddisfazione per la nuova ambulanza

L’assessore alla solidarietà Novellis ringrazia il presidente di Teniamoci Stretti, Mirko Sapia, per l’ultima iniziativa a scopo sociale a servizio del territorio

Possiamo affermarlo a gran voce, senza timore di dover essere smentiti: Corigliano-Rossano è una città solidale fatta di persone generose che sanno manifestare vicinanza e prossimità attraverso gesti concreti. È il caso della donazione, l’ultima in ordine di tempo, di un’autombulanza di ultimissima generazione alla comunità ed al territorio da parte della cooperativa Teniamoci Stretti.

È quanto dichiara l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis, ringraziando a nome dell’Amministrazione Comunale, il Presidente Mirko Sapia per l’iniziativa di responsabilità sociale concretizzatasi, nei giorni scorsi, con la consegna ufficiale del mezzo.

Ospitata nella piazza antistante la Torre S.Angelo, alla cerimonia, insieme all’assessore Novellis, hanno partecipato, tra gli altri, anche l’assessore alla Protezione Civile Tatiana Novello e la Presidente del Consiglio Marinella Grillo.

Iniziative come queste – aggiunge la Novellis – contribuiscono ad alleggerire il peso ed il gravoso compito che incombe sui comuni, non sempre messi nelle giuste condizioni di poter dare risposte rispetto alle tante, tantissime istanze quotidiane provenienti dalle fasce più bisognose. La riconoscenza dell’intera comunità e del territorio non sarà mai abbastanza.

