Corigliano Rossano Città che legge 2020-2021

Promuovere la lettura a 360 gradi, con particolare attenzione ai bambini sin dalla prima infanzia e, ancor prima, dalla gravidanza della madre. Allargare la base dei lettori abituali e consolidare le abitudini di lettura, soprattutto nei ragazzi. Creare ambienti favorevoli ed azioni di contatto con istituzioni, biblioteche, case editrici, librerie ed autori. Sono, questi, alcuni dei principali obiettivi del Patto locale per la Lettura che, deliberato dalla Giunta Municipale, sarà sottoscritto nei prossimi giorni.

È quanto fa sapere l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis, precisando che Corigliano-Rossano, riconosciuta nei mesi scorsi Città che Legge per il biennio 2020/2021 dal Centro Per il Libro e la Lettura (CEPELL) d’intesa con l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, sosterrà e supporterà la rete territoriale per la promozione della lettura, coinvolgendo i soggetti che a livello locale possono offrire il loro contributo, in base alle rispettive capacità e competenze.

La mission condivisa che ci impegna tutti – aggiunge l’assessore – è quella di riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto ed in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. Per questo, interpretando a pieno l’impegno che ci deriva dal prestigioso riconoscimento di Città che legge saremo in prima linea – conclude la Novellis – per favorire un’azione coordinata e sistematica di moltiplicazione delle occasioni di contatto e conoscenza fra i lettori e chi scrive, pubblica, vende, presta, conserva, traduce e legge libri.

