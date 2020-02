Corigliano Rossano, riparte La Città della Musica

Nella Sibaritide ritorna uno degli appuntamenti culturali più apprezzati e stimati. Giunta alla XV edizione, riparte la programmazione primaverile de La Città dell Musica. Domani sera 01 marzo, alle ore 19, nella sala concerti del Centro Studi Musicali G.Verdi, nell’area urbana di Rossano a Corigliano Rossano, il concerto numero 302 della rassegna. A tenerlo il noto pianista calabrese Giuseppe Maiorca con un Recital pianistico di Ludwig van Beethoven. La programmazione primaverile – fa sapere il direttore artistico Giuseppe Campana – ha in previsione 5 concerti gratuiti, da domani fino al primo sabato di aprile. Sono in preparazione altri 15 eventi nel periodo da maggio a luglio. Continua il M° Campana – mi auguro che con la musica possiamo portare armonia e spensieratezza a tutti coloro che ci onoreranno della loro presenza.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

I prossimi appuntamenti previsti nella programmazione Spring Concerts della Città della Musica sono:

Concerto 303: Sabato 7 marzo – 0re 19 – sala concerti Centro Studi Musicali G. Verdi – Concerto per pianoforte di Andrea Perri con Frank Liszt “fede e passione”;

Concerto 304: Sabato 14 marzo – Ore19- sala concerti Centro Studi Musicali G. Verdi – Concerto per violino e pianoforte di Mattia e Serafino Madeo;

Concerto 305: Sabato 21 marzo – Ore 19 – Libreria Mondadori area Rossano – “Prendimi per mano: c’è tutto un mondo intorno. Dialogo tra linguaggi creativi” – con Simona Vivona scrittrice e counselor in angtropologia personalistica, Simona Calipari voce e jazz, Luciana Cefalà basso, Angelo Guido pianoforte;

Concerto 306: Sabato 04 Aprile – Ore 19 – sala concerti Centro Studi Musicali G. Verdi – Concerto per pianoforte in compagnia del “Caro Sassone” Händel.

La Cittadinanza è inviata a partecipare. I concerti della rassegna “La Città della Musica” sono tutti gratuiti.

