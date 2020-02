Corigliano Rossano, cinofilia: domenica 23 attesi i migliori cani di razza e con pedigree da tutto il Sud Italia

Si contendono il podio della seconda esposizione canina regionale

Organizzata dal Gruppo Cinofilo Rendese afferente all’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (Enci) e guidata dalla presidente provinciale Maria Assunta de Giovanni, patrocinata e promossa in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la manifestazione si terrà, dalle ore 10, al Palazzetto dello sport Felice Calabrò di viale Sant’Angelo. Gli esperti giudici esamineranno i cani partecipanti dalle ore 10 e nel pomeriggio, dalle ore 15, i vincitori disputeranno gli ulteriori premi fino all’estrazione del vincitore. A seguire si terrà il Ring d’Onore, l’ulteriore selezione per le categorie raggruppamenti, coppie, gruppi di allevamento, razze italiane, BIS (Best In Show) junores, BIS giovani, BIS puppy e BIS veterani. Saranno premiati i migliori di razza, i primi tre classificati di ogni raggruppamento e dei BIS.

È possibile iscriversi on line, fino alla mezzanotte di giovedì 20 febbraio, sul sito encishow.it ed expocani.com, oppure presso il gruppo cinofilo Rendese di via Fratelli Salerno 11 (0984/463441 e 368.695160); o direttamente alla segreteria dell’Expo dalle ore 8 alle ore 9,30. Alla manifestazione sono ammessi solo cani con pedigree. Non sono ammessi i campioni. La mattina è prevista una prova CAE-1 alla quale possono partecipare anche soggetti senza pedigree. Cani e padroni saranno testati per l’affidabilità e l’equilibrio del soggetto. Al binomio sarà rilasciato un tesserino ENCI (patentino) che attesta la qualifica di cane buon cittadino.

