Corigliano Rossano, priorità dell’esecutivo: nuovo cimitero cittadino. Sarà il terzo?

Una delle priorità programmatiche dell’Esecutivo Stasi è la realizzazione di un nuovo cimitero per Corigliano Rossano

A breve sull’area cimiteriale di Rossano verranno realizzati nuovi loculi sulla base di un progetto affidato nei mesi scorsi e già provvisto di nulla osta da parte del Genio Civile. Sarà affidata la progettazione di nuovi loculi anche dell’area cimiteriale di Corigliano il cui progetto sarà depositato entro 30 giorni. A dare notizia della approvazione nella giornata di ieri (venerdì 25) di entrambi i provvedimenti, di Giunta Municipale il primo e dirigenziale il secondo, è l’assessore all’uso e assetto del territorio Tatiana Novello cogliendo l’occasione per sottolineare che una delle priorità programmatiche dell’Esecutivo Stasi è la realizzazione di un nuovo cimitero per Corigliano-Rossano. L’assessore coglie, inoltre l’occasione per precisare che il progetto di iniziativa privata, relativo ad un nuovo cimitero, già depositato presso l’ente e autonomamente ritirato dagli stessi soggetti proponenti rappresentava un project financing con una gestione affidata per oltre 20 anni al privato.

L’Amministrazione Comunale – conclude la Novello – continua a ritenere imprescindibile e qualificante per la governance della Città l’interlocuzione costante e costruttiva con tutta la rete imprenditoriale e produttiva, ma sempre e soltanto nel preminente interesse pubblico e generale.

Commenta

commenti