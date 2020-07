Corigliano Rossano, riapre il centro estivo della Cooperativa L’Aquilone

Non solo momenti di svago, ma anche un’occasione unica per i ragazzi per riscoprire le proprie emozioni, i propri sentimenti e talenti

Instancabili e animati dal miglior entusiasmo i volontari della Cooperativa L’Aquilone Onlus di Corigliano Rossano che, come ogni anno, rinnovano il proprio impegno a sostegno dei minori a rischio del territorio anche durante la stagione estiva. A partire dal 13 luglio, infatti, e fino al prossimo 7 agosto riapre il Centro Estivo. “L’isola felice: riscopriamo i giochi al tempo del Covid”, questo il filo conduttore delle numerose attività e dei laboratori che dal lunedì al venerdì – dalle 15:30 alle 19 nel Centro diurno L’Aquilone di Rossano – verranno organizzati e promossi per bambini e ragazzi.

Strumenti di assistenza sociale, morale e di intrattenimento di cui – mai come in questo momento – i nostri giovani sentono assoluto bisogno. Arte, danza, giochi popolari, psicomotricità, canto e la coltivazione dell’orto svolti nel pieno rispetto delle normative di prevenzione anti Covid-19 e con l’invidiabile obiettivo di offrire ai ragazzi non solo momenti di svago, ma anche un’occasione unica per riscoprire le proprie emozioni, i propri sentimenti e talenti.

