Corigliano Rossano, assessore Palermo: promuoviamo centri storici con lo sport

Riuscita l’iniziativa Befana in bicicletta

Promuovere la conoscenza dei centri storici attraverso mobilità sostenibile e sport? Si può e si deve fare secondo l’assessore allo sport di Corigliano Rossano Giovanni Palermo; che nei giorni scorsi ha partecipato e portato il saluto del Sindaco Flavio Stasi ai partecipanti e organizzatori della riuscita iniziativa di solidarietà Befana in bicicletta promossa dalla ASD Corigliano Bike con la Pro Loco Corigliano Calabro. Una di quelle manifestazioni che confermano che soprattutto i mezzi ad impatto zero, possono migliorare l’esperienza e rappresentare lo strumento più efficace per promuovere il complessivo patrimonio artistico ed architettonico della Città d’arte di Corigliano-Rossano.

80 MOUNTAIN BIKERS HANNO ATTRAVERSATO ALCUNI DEGLI SCORCI PIU’ SUGGESTIVI DELLA CITTA’

Patrocinata dall’Amministrazione Comunale, alla passeggiata in bici hanno preso parte circa 80 mountain bikers che sulle due ruote hanno attraversato alcuni degli scorci più suggestivi e caratteristici della Città, partendo dallo scalo dell’area urbana di Corigliano per giungere al Chiostro della Riforma ed al Teatro Valente, dove le Befane hanno consegnato i doni ai più piccoli. Palermo coglie l’occasione per ringraziare anche a nome dell’Esecutivo l’ASD Corigliano Bike che ha acquistato giocattoli e capi d’abbigliamento che consegnati ai Servizi Sociali del Comune saranno distribuiti, poi, alle famiglie con bambini in difficoltà.

