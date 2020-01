Corigliano Rossano: Carlo Tansi atteso in città domenica 19 gennaio

Carlo Tansi, candidato a Governatore per la Regione Calabria, farà visita a Corigliano Rossano domenica 19 gennaio. A comunicarlo è il quartier generale dell’ex numero uno della Protezione Civile calabrese. Il “Tansi Camper Tour” dopo Cariati, Mandatoriccio e Mirto Crosia farà da prima tappa nel centro storico bizantino alle 15.30, per poi, alle 18, dirigersi nello scalo coriglianese presso il Centro d’Eccellenza. Infine, Carlo Tansi tornerà a Rossano per fare visita alla sede elettorale di via Enrico Fermi nello scalo cittadino.

