Corigliano Rossano: i capigruppo si riuniscono in remoto

Data e ordine del giorno della prossima assise civica saranno concertati con i Capigruppo consiliari. La Conferenza è stata convocata per giovedì 5 maggio alle ore 17. La riunione, sulla base delle disposizioni di prevenzione da rispettare per l’emergenza pandemia, avverrà in modalità telematica.

È quanto fa sapere il Presidente del Consiglio Marinella Grillo che fisicamente coordinerà i lavori dalla sala delle adunanze consiliari di piazza Santi Anargiri. Per garantire il rispetto delle misure di sicurezza – informa – non si esclude la possibilità di far accedere alla Sala consiliare un numero ristretto di consiglieri.

