Corigliano Rossano, continua distribuzione buoni spesa. Ad oggi 687 beneficiari

In corso anche colloqui telefonici per evadere tutte le pratiche

Sono 687 i cittadini di Corigliano Rossano finora autorizzati a beneficiare dei bonus alimentari messi a disposizione dal comune. Intanto continua incessantemente il lavoro di valutazione professionale che, anche attraverso colloqui telefonici, ha visto evadere fino a questo momento 1787 pratiche. La distribuzione non conosce sosta. È quanto fanno sapere gli uffici comunali ricordando che sono 28, distribuiti sull’intero territorio comunale, gli esercizi commerciali autorizzati ad accettare i ticket utili per l’acquisto di beni di prima necessità.

Il complesso procedimento amministrativo e la valutazione delle istanze attraverso colloqui che durano in media 30 minuti è a cura delle assistenti del servizio sociale professionale del Comune di Corigliano-Rossano con le assistenti sociali ed all’equipe multidisciplinare dell’ex Pon Inclusione di Corigliano e le assistenti sociali della cooperativa Sinergie progetto Pon ex Rossano.

