Corigliano Rossano, in pagamento bonus libri di testo 2019/2020

Libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020, il bonus per gli aventi diritto di Corigliano Rossano che hanno richiesto la fornitura gratuita è in pagamento presso le filiali della Banca Carime delle due aree urbane. È quanto fa sapere l’ufficio pubblica istruzione informando che le somme sono state accreditate sul conto corrente di quanti abbiano indicato nella domanda il codice iban.

Chi ha prodotto domanda a proprio nome, ma indicando un codice Iban di libretto postale intestato a loro stessi o a un familiare; chi ha prodotto domanda a proprio nome, ma indicando il codice Iban bancario o postale di un conto non cointestato a loro stessi; chi ha indicato sulla domanda il codice Iban di una Postepay evolution intestata ad altra persona; chi non ha indicato nessun tipo di Iban sulla domanda per incassare il bonifico deve necessariamente incassare il bonifico di persona in filiale prendendo un appuntamento. I numeri da contattare sono 0983885210 (Banca Carime Corigliano) e 0983512298 (Banca Carime Rossano).

