Corigliano Rossano: bambina delle medie positiva al Covid. Istituto subito sanificato

La ragazza è stata prontamente posta in quarantena insieme a tutte le altre persone con cui aveva avuto contatti. Immediato intervento del Comune

C’è un contagio che preoccupa a Corigliano-Rossano: si tratta di una studentessa delle scuole medie dell’area urbana di Rossano che nei giorni scorsi ha contratto il virus. La positività è stata ufficializzata nel bollettino di ieri diramato dall’Asp provinciale che ha fatto scattare, così, tutti i protocolli di sicurezza. La ragazza è stata immediatamente posta in quarantena assieme ai suoi famigliari e a quanti hanno avuto contatto con lei, anche alcuni altri bambini. Dopodiché è subito partito il tracciamento per ricostruire la rete degli altri contatti avuti dalla giovane.

Efficiente, in questo caso, la macchina comunale della terza città della Calabria. «Abbiamo subito provveduto a sanificare l’istituto oggi pomeriggio – ha detto il sindaco Flavio Stasi, sentito nel merito della vicenda – rendendo sicuri tutti gli spazi per il prosieguo delle attività scolastiche. Al momento – ha aggiunto – non ci sono altre indicazioni da parte delle autorità sanitarie, pertanto non si è reso necessario emettere ordinanze di chiusure per la scuola».

