Su Facebook, nelle ultime ore, sta circolando la foto di una pinna ( appartente molto probabilmente ad una verdesca) a largo di Capo Trionto, nella zona sud del Comune di Corigliano Rossano. Uno spettacolo della natura che è una bella notizia per il nostro mare e per la fauna che la abita. L’esemplare nuotava a largo, quindi nessun pericolo per i bagnanti, ma solo tanta emozione.

Commenta

commenti