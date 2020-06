Corigliano Rossano in autogestione. Campi da calcio (in attesa di bando): sono i ragazzi a fare la manutenzione invece del Comune – VIDEO

Il campo del Frasso, struttura adibita per il Calcio a 8, è in uno stato di abbandono. Sul suo affidamento, ad oggi, non si sa nulla

di Josef Platarota

Quando i cittadini si sostituiscono ai compiti di chi di dovere allora qualcosa non va. Siamo nel nuovo campo del Frasso a Corigliano Rossano, una struttura costata 590.000 euro che aspetta ancora un affidamento, e le immagini parlano da sole. Sulla questione ci torneremo tra poco con un articolo che possa chiarire quello che continua ad accadere in un campo comunale di calcio a 8 che potrebbe collassare prima del dovuto. Il video, che sta facendo il giro di Whatsapp, testimonia come dei ragazzi, scopertosi volontari, puliscano quotidianamente quel prato verde. L’autogestione andava bene alle scuole superiori e denotava un malfunzionamento del sistema. A Corigliano Rossano sta accadendo la stessa cosa?

Commenta

commenti