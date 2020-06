Il comune di Corigliano Rossano promuove iniziativa per asili nido e scuole dell’infanzia private

Obiettivo: ridurre le rette per le famiglie

L’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà di Corigliano Rossano Donatella Novellis comunica la promozione da parte del comune di un’iniziativa a favore degli asili nido e delle scuole dell’infanzia private. Fra gli obiettivi: consolidare la rete dei servizi educativi per l’infanzia 0-6 anni; favorire il pieno utilizzo dei posti esistenti; ove possibile ridurre la partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento. 110 mila e 550 euro è l’importo complessivo per la parziale copertura dei costi di gestione. I titolari possono farne richiesta entro le ore 12 di venerdì 26 giugno. L’assessore ha ribadito con il Sindaco Flavio Stasi l’attenzione al mondo della scuola e per garantire il diritto all’istruzione. Il finanziamento – è chiarito nell’avviso pubblico predisposto dalla dirigente Tina De Rosis – sarà proporzionale al numero dei bambini frequentanti, non è sovrapponibile ad altri ulteriori finanziamenti di altri enti ed è finalizzato alla riduzione delle rette.

Il budget complessivo, di 110 mila e 550 euro, sarà erogato fissando una percentuale massima di contributo per ciascun bambino, fino ad esaurimento dei fondi a concorrenza della retta massima. Le domande dovranno essere presentate sull’apposito modello, disponibile sul sito istituzionale, e trasmesse via PEC all’indirizzo protocollo.coriglianorossano@asmepec.it oppure all’ufficio protocollo di Palazzo Garopoli, in via Barnaba, o presso la sede municipale di Piazza Santi Anargiri entro le ore 12 di venerdì 26 giugno. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 3206077747.

