Corigliano-Rossano: sono in arrivo i vaccini antinfluenzali

Dopo le difficoltà registrate nelle ultime settimane pare che le restanti dosi stiano per arrivare anche nel centro ionico per essere consegnate ai medici di famiglia

Lo scenario nella provincia di Cosenza, dopo i 199 casi registrati nella giornata di ieri, si fa sempre più delicato. Ad aggravare la situazione vanno registrati i ritardi nella somministrazione dei vaccini antinfluenzali che, soprattutto per le categorie più fragili, possono essere un’arma in più contro il Covid-19. Ma, come riferiscono i colleghi della Gazzetta del Sud, le dosi saranno consegnate entro metà settimana ai medici di famiglia di Corigliano Rossano. Questi ultimi, come più volte lamentato, erano rimasti a secco.

«Ai medici di base del Comune unico – si legge nell’articolo – è stata distribuita una prima partita di vaccini pari alla metà del fabbisogno, quest’anno cresciuto in modo esponenziale. Una quantità irrisoria rispetto alla reale necessità. Da parte del dipartimento di Prevenzione igiene pubblica medicina preventiva di via Stevenson, allo Scalo di Corigliano, l’impegno non è mancato, pur non riuscendo a soddisfare la domanda».

