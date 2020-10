Corigliano-Rossano: arrestato uno spacciatore di marijuana

Il giovane di 22 anni è stato prontamente messo agli arresti domiciliari dopo la decisione della Procura di Castrovillari

Nel quadro dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, nella mattinata del 26.10.2020, personale del Commissariato di P.S. di Corigliano Rossano traeva in arresto L. F. C. di anni 22, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

In particolare l’ attività info investigativa traeva origine da numerose segnalazioni anonime di cittadini che segnalavano strani movimenti di giovani provenienti dalle zone limitrofe nella popolosa frazione di Cantinella del comune di Corigliano-Rossano area urbana di Corigliano.

In particolare, nella giornata di ieri, si procedeva ad effettuare l’ennesimo servizio di appostamento nei pressi dell’ abitazione dell’arrestato, che a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di grammi 4 di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

La perquisizione era pertanto estesa all’interno dell’ abitazione del predetto dove nella stanza da letto in uso al giovane venivano rinvenuti, poggiati su una scrivania altri quattro involucri della stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di 236 grammi, nonché due bilancini di precisione perfettamente funzionati, materiale in cellophane utilizzato per il confezionamento delle dosi e la somma di euro cento in banconote di piccolo taglio custoditi all’interno di uno scatolo.

Dell’avvenuto arresto veniva informato P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari che disponeva la sottoposizione agli arresti domiciliari .

Commenta

commenti