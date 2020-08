A Corigliano Rossano arrestati due napoletani che coltivavano marijuana sul balcone

Sequestrate 12 piante dell’altezza di circa 1 metro

Due uomini di origini napoletane, T.R. di anni 43 e C.A. di anni 29 , sono stati tratti in arresto dalla Polizia di Stato del Commissariato di Corigliano Rossano, Squadra Volante, per il reato di coltivazione di sostanza stupefacente. In particolare, il personale della Polizia di Stato appartenente alla Squadra Volante durante il normale servizio di controllo del territorio, ha individuato a Rossano un balcone dove venivano coltivate in vaso alcune piantine di marijuana.

A seguito di perquisizione domiciliare, sono state trovate e sequestrate 12 piante infiorescenza dell’altezza di circa 1 metro e all’interno dell’appartamento è stato altresì rinvenuto un contenitore con all’interno 14 gr. di marijuana già essiccata.

Commenta

commenti