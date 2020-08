Corigliano Rossano: arrestati coniugi con l’hobby della coltivazione di marijuana

Nel quadro dei servizi predisposti in sede di Tavolo Tecnico e finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano-Rossano, Squadra di Polizia Giudiziaria, nel corso dell’attività di monitoraggio del territorio hanno tratto in arresto i coniugi S.F. di anni 40 e A.L. di anni 30 per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione al domicilio della coppia venivano rinvenute, sul balcone dell’abitazione posta al primo piano, ben nascoste tra altre piante, n. 02 piante in vaso con infiorescenza di Marijuana mentre al piano terreno altro personale della Polizia di Stato, preventivamente posizionato sul retro dell’abitazione, aveva modo di notare la A.L. saltare dalla finestra con un involucro in mano e dirigersi all’interno dell’orto adiacente il fabbricato.

Il Conseguente controllo dell’appezzamento di terreno consentiva altresì di rinvenire occultato, tra le piante di basilico ivi coltivate, un involucro di cellophane contenete sostanza stupefacente del tipo “Marijuana” del peso complessivo di 40 grammi. I coniugi venivano tratti in arresto.

