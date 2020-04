Corigliano Rossano, nessuna antenna 5G sul territorio comunale

La conferma arriva dal vicesindaco Claudio Malavolta rassicurando quanti da più parti avevano giustamente sollecitato l’esigenza di maggiori chiarimenti

Sul territorio comunale di Corigliano Rossano non sono state installate antenne o ripetitori legati alla tecnologia 5G; né tantomeno risultano eventuali richieste di potenziamento delle attuali infrastrutture radio-emissive. È quanto fa sapere il vicesindaco Claudio Malavolta rassicurando quanti da più parti hanno giustamente sollecitato l’esigenza di maggiori chiarimenti sulla questione, tra questi, in particolare, la Federazione cittadina dei Verdi. Per evitare, inoltre, ogni allarmismo rispetto ad eventuali richieste di autorizzazioni in merito avanzate all’ente e per fugare ogni dubbio nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha formalmente richiesto riscontri dall’ARPACAL che ha precisato come non risulti agli atti del proprio ufficio alcun impianto radio-emissivo con tecnologia 5G e/o richiesta di installazione/adeguamento di impianti radio-emissivi alla tecnologia 5G nel territorio comunale.

Gli effetti di questa nuova tecnologia sull’ambiente naturale e sulla specie umana non sono ancora chiari. L’Amministrazione Comunale – conclude Malavolta – resterà,quindi, vigile sulla questione e valuterà con massima precisione future ed eventuali richieste confermando elevata attenzione alla tutela della salute ed alla serenità dei cittadini, avvalendosi a tal fine di tutte le competenze necessarie.

