Corigliano Rossano, Anas apre al traffico la rotatoria “Aranceto”

Vede la luce sulla strada statale 106 jonica – seppure in modalità cantiere – la rotatoria “Aranceto”. Aperta al traffico da Anas (Gruppo FS Italiane) in corrispondenza del km 329,300 nel territorio comunale di Corigliano Rossano. Il traguardo raggiunto, seppure ancora in modalità cantiere per ultimare alcune lavorazioni, è stato fortemente voluto da Anas che sta recuperando i ritardi causati dal blocco per l’emergenza Covid – 19.

L’apertura della rotatoria, comporta un significativo innalzamento dei livelli di sicurezza per la circolazione in un tratto della SS 106 fortemente urbanizzato, consentendo un più ottimale smistamento e canalizzazione delle correnti di traffico di lunga percorrenza in entrambe le direttrici nord e sud, garantendo contestualmente la movimentazione in sicurezza del traffico locale, fortemente interconnesso, prima della realizzazione della rotatoria, con il transito veicolare diretto verso il Nord e/o il Sud della penisola. Nei prossimi giorni verranno completate alcune attività che non interferiranno sulla viabilità.

