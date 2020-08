Corigliano Rossano, entrano nel vivo le celebrazioni in onore di Maria Santissima Achiropita

La S. Messa sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook della Arcidiocesi di Rossano Cariati

A Corigliano Rossano i giorni 12-13 e 14 Agosto saranno vissuti come triduo preparatorio alla solennità di Maria Santissima Achiropita Assunta in cielo. La Messa delle 6:30 del 12 e 13 agosto sarà animata dalla predicazione di p. Giovanni Tolaro O.M., parroco della parrocchia S. Francesco di Paola in Corigliano Rossano. Venerdì 14 agosto, alla messa mattutina delle 6:30 l’eucarestia sarà presieduta da S.E Mons. Angelo Panzetta, Arcivescovo di Crotone – S. Severina.

Giorno 12 Agosto, Festa Diocesana dell’Achiropita, per favorire il più possibile la partecipazione dei fedeli alle messe previste, alle ore 11.00, S. E. l’Arcivescovo Mons. Giuseppe Satriano e il clero della Diocesi si ritroveranno, riservatamente e senza fedeli, davanti l’icona dell’Achiropita, per una preghiera di ringraziamento, nel quinto anniversario della protezione mariana durante l’alluvione del 2015.

Giorno 15 Agosto , Solennità di Maria SS. Achiropita, Assunta in cielo, alle ore 19:30 l’Arcivescovo presiederà la S. Messa in Piazza Steri. Nel corso della celebrazione ci sarà l’offerta dell’olio della Lampada votiva da parte del Sindaco di Corigliano Rossano e si pregherà in particolare per le vittime del Corona Virus del territorio diocesano. Con lo spirito di condividere questo momento anche con coloro i quali sono impossibilitati a prendere parte di persona alla celebrazione eucaristica e in virtù della limitazione dei posti imposta dalle norme anticontagio, la S. Messa sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook della Arcidiocesi di Rossano Cariati “Camminare Insieme” e su Tele A1 sul canale 72 del digitale terrestre.

