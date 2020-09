Corigliano Rossano: 300 mila euro dal Ministero per le attività didattiche

Spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021, 300 mila euro dal Ministero all’istruzione. Il Comune è tra i gli enti locali beneficiari delle risorse da destinare agli affitti.

È quanto fa sapere l’assessore all’uso e assetto del territorio Tatiana Novello esprimendo soddisfazione insieme al Sindaco Flavio Stasi per il risultato che torna utile in questa particolare fase nella quale bisogna garantire misure di prevenzione e distanziamento interpersonale per il nuovo anno scolastico.

L’iter è stato seguito dal settore comunale lavori pubblici. La cifra del finanziamento concesso corrisponde a quella richiesta per ulteriori spazi che si aggiungono a quelli ricavati nei plessi scolastici attraverso i lavori di adeguamento degli spazi già avviati e in ottimo stato di avanzamento.

Il Ministero procederà alla corresponsione delle risorse, previa esibizione dei contratti di affitto o dei preventivi e della relativa congruità.

