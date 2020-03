Corigliano, mercato rionale si sposta su viale Rimembranze

Il trasferimento ha come obiettivo la promozione dei centri storici

L’assessore alla promozione dei centri storici di Corigliano Rossano Anna Maria Turano comunica che il mercato rionale di via Abenante si trasferirà su viale Rimembranze. Un’operazione che risponde agli obiettivi di valorizzazione, promozione, fruizione e rigenerazione urbana dei centri storici; di rilancio delle attività economiche esistenti e di stimolo per la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali. L’assessore Turano informa che così come concordato con i commercianti e con l’assessore al commercio Giovanni Palermo, il mercato rionale si terrà la seconda domenica del mese e non più al martedì. Lo spostamento in via sperimentale è dettato anche dal fatto che il mercato rionale, tenendosi nei pressi del liceo classico Colosimo, al momento non garantisce le norme in materia di security e safety.

NUOVA COLLOCAZIONE PENSATA PER RIDURRE DISAGI E PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA’

Si svolge, infatti, nell’area antistante via B. Abenante, interessa il prolungamento di via Vittorio Emanuele fino al piazzale del liceo. Questa collocazione, specie per la presenza dell’istituto scolastico, provoca disagi e pericoli per la pubblica incolumità.

